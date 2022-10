Naysilla Mirdad Mesra dengan Pacar Barunya Arfito Hutagalung Ingin Kenangan Bersama

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis peran Naysilla Mirdad beri doa pacar barunya Arfito Hutagalung untuk kenangan dan pengalaman bersama.

Hal itu diungkapkan Naysilla Mirdad untuk ucapan ulang tahun kepada Arfito yang bertambah usia.

Naysilla Mirdad diketahui kini sedang menjalin asmara dengan Arfito Hutagalung, seorang influencer sekaligus pengusaha.

Naysilla memberikan doa yang terbaik untuk sang kekasih.

Adik kandung Nana Mirdad ini juga mengucapkan kata cinta untuk Arfito.

"Happy birthday to you, happy birthday to you,

happy birthday happy birthday, happy birthday @fitohtg !!

Cheers to more memories and adventures together

(mari kita lalui lebih banyak kenangan dan pengalaman bersama)

Hehe you know i love you," tulis Naysilla Mirdad.

Hubungan asmara Naysilla Mirdad dan Arfito sudah terendus sejak awal tahun 2022.

Naysilla sebelumnya berpacaran dengan pengusaha Roestiandi Tsamanov.

Hubungan tersebut kandas setelah 5 tahun.

Diduga perbedaan keyakinan menjadi penyebabnya.