Profil Lee Da Hee, Pemain Drama Korea Terbaru Island Bareng Kim Nam Gil

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak profil Lee Da Hee pemain drama Korea terbaru Island (2022) bersama Kim Nam Gil.

Banyak penggemar mencari tahu profil Lee Da Hee pemain drama Korea terbaru Island.

Berdasarkan profil Lee Da Hee pemain drama Korea terbaru Island, dia adalah model sekaligus aktris Korea Selatan.

Dia lahir pada 15 Maret 1985 di Yongin, Gyeonggi, Korea Selatan.

Tetapi siapa sangka, ternyata Lee Da Hee merupakan nama panggung. Nama aslinya adalah Yi Da Hui.

Perempuan 37 tahun itu memiliki tinggi badan sekitar 176 cm dan berzodiak Pisces.

Saat remaja, Lee Da Hee bersekolah di Yongin High School lalu berlanjut di Universitas Sejong.

Soal karier, nasib baik sudah berpihak padanya sejak masih berusia 17 tahun.

Kala itu, dia mengikuti kompetisi SBS Super Elite Model Contest dan terpilih sebagai salah satu finalisnya.

Dia pun memulai kariernya sebagai seorang model sebelum terjun ke dunia akting.

Sementara itu, Lee Da Hee tak ingin hanya bergantung pada dunia modelling.

Artis ini kemudian melebarkan sayapnya menjadi seorang pemain film dan drama.

Lee Da Hee debut melalui peran kecil pada drama Korea Sad Story, The Legend, serta Birdie Buddy.

Namun namanya kemudian perlahan dikenal publik setelah membintangi drakor I Can Hear Your Voice sebagai Jaksa Seo Do Yeon.

