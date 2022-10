Pemain Chelsea Kai Havertz Kecewa The Blues Kalah dari Brighton

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Pemain Chelsea Kai Havertz ungkap kekecewaannya usai The Blues menelan pahit kekalahan dari Brighton.

Kekecewaan pemain Chelsea Kai Havertz dituliskan melalui laman media sosialnya.

Pemain Chelsea Kai Havertz kecewa karena Brighton menang atas Chelsea dengan skor 4-1.

Pertandingan Chelsea VS Brighton yang dihelat pada Sabtu 29 Oktober 2022 berlangsung sengit.

Sementara satu skor milik Chelsea tersebut dicetak oleh Kai Havertz pada menit ke-48.

Lantas, kekecewaan hanya mencetak satu gol tersebut diungkapkan melalui instagram pribadinya.

"Not good enough from us yesterday. Thak you to the fans as always for your support, (Tidak cukup baik dari kami kemarin. Terima kasih kepada para penggemar seperti biasa atas dukungan Anda)," ungkap Kai Havertz pada Minggu (30/10/2022).

Hal tersebut juga diungkap oleh pemain Chelsea Connor Gallagher.

Gelandang Chelsea mengatakan tidak adanya kerja sama cukup baik antara individu maupun tim.

"Hasil yang sulit untuk diambil. Pada akhirnya, kami tidak cukup baik secara individu atau sebagai tim. Sepertinya mereka menginginkannya sedikit lebih dari kita," kata Gallagher dikutip pada laman Chelsea FC.

"Kami harus melihat diri kami sendiri. Kami yang harus disalahkan dan kami kecewa, sangat kecewa dengan diri kami sendiri sebagai tim karena kami tahu kami jauh lebih profesional dari itu," sambungnya.

Gallagher pun tak menampik Brighton memiliki permainan yang ciamik

"Kredit untuk Brighton, mereka sangat bagus. Mereka adalah tim top, penggemar mereka siap untuk itu," kata dia.

'Ini kesalahan kami. Kami perlu mengevaluasi kesalahannya, mempelajarinya, berusaha bangkit dan melanjutkan perjalanan ini," pungkas Gallagher.

