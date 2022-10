Pemain Chelsea Marc Cucurella Tak Sabar Nantikan Kelahiran Anak Ketiga

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Sosok pemain Chelsea Marc Cucurella tak sabar menanti kelahiran anak ketiganya.

Diketahui saat ini pacar pemain Chelsea Marc Cucurella yakni Claudia Rodríguez sedang mengandung anak ketiga.

Adapun jenis kelamin anak ketiga pemain Chelsea Marc Cucurella adalah perempuan.

"We can’t wait to see you, daughter (kami tak sabar melihatmu, putriku)," demikian tulis Cucurella dalam Instagramnya, 27 Oktober lalu.

Pada foto tersebut, terlihat Cucurella dan Claudia tengah berpose romantis keduanya memegang pipa asap bewarna pink.

Rupaya warna pink tersebut melambangkan jenis kelamin perempuan.

Baca juga: Pemain Chelsea Kepa Arrizabalaga Buat Geng Mafia Spanyol Bareng Cucurella

Baca juga: Pemain Chelsea Kepa Arrizabalaga, Punya Hubungan Khusus dengan Marc Cucurella

Sontak unggahan tersebut dibanjiri ucapan selamat dari para penggemarnya.

"Congratulations," ucap @chelseapulse.

"Congratulation CUCU," ujar @bredebergstard.

"Beautiful," @agyemanattahpoku.

Sebelumnya Marc Cucurella juga memamerkan hasil USG bersama Claudia Rodríguez.

"Baby number 3 on the way (bayi nomor 3 sedang dalam perjalanan)," kata Marc Cucurella seperti dikutip pada laman instagramnya, Rabu (12/10/2022).

Ia dan sang pacar kompak menanti kehadiran putri ketiga dengan sukacita.

Pasalnya, kedua anak sebelumnya berjenis kelamin laki-laki.

Baca juga: Pemain Chelsea Kai Havertz Kecewa The Blues Kalah dari Brighton

Baca juga: Bursa Transfer Liga Inggris, Pemilik Chelsea Todd Boehly Siap Kontrak Lautaro Martinez