Satu dari Tiga Perempuan Ini Paling Spesial bagi Verrell Bramasta

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Aktor Verrell Bramasta ternyata menganggap sosok sang mantan, Natasha Wilona, sebagai wanita yang paling mengerti dirinya.

Verrell Bramasta menilai sang mantan Natasha Wilona adalah sosok yang spesial.

Kemudian Verrell Bramasta juga sebenarnya ingin menikah dengan Natasha Wilona

Namun sayang keduanya berbeda keyakinan, maka Verrell tidak bisa meneruskan hubungannya dengan Wilona.

Pengakuan tersebut diungkap Verrell Bramasta di kanal YouTube BW. pada Kamis (15/9/2022).

Awalnya, Verrell Bramasta memilih Wilona di antara tiga pilihan.

"Aku beri kamu pilihan pasangan ya, Natasha Wilona, Livy Renata, Febby Rastanty? Di antara tiga itu, pilih satu yang mendekati pakai perasaan?" tanya Boy William, dikutip dari YouTube BW.

"Oh damn, to be fair kayaknya yang udah know me in and out kayak yang udah segala macem ya Wilona," jawab Verrell.

Verrell mengaku tak pernah memiliki kekasih setelah bersama Wilona.

Sayangnya ada pembatas besar di antara mereka yang membuat Verrel dan Wilona sulit untuk bersama.

Verrel mengaku jika keyakinan Wilona sama dengan dirinya, kemungkinan besar keduanya akan menikah.

"Cuman kan again, there is big gap between us yang kayak sebenarnya susah," jawab Verrell.

"Seandai kata kalian satu agama, hajar nggak tuh?" sahut Boy William.

"Of course ya," jawab Verrell tegas.