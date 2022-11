Pemain Chelsea Marc Cucurella Mesra Bareng Pacar, Menantikan Anak Ketiga

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Sosok pemain Chelsea Marc Cucurella memamerkan kemesraan bersama pacarnya, Claudia Rodríguez.

Potret mesra pemain Chelsea Marc Cucurella bersama sang pacar tampak di unggahan Instagram masing-masing.

Baik pemain Chelsea Marc Cucurella maupun pacarnya acapkali mengunggah foto mesra.

"Selamat ulang tahun cintaku sekaligus sosok terbaik dalam hidup. Kami mencintaimu," tulis Cucurella dalam bahasa Inggris, dikutip pada Senin (31/10/2022).

Potret mesra keduanya terlihat dalam berbagai pose dan latar.

Ada yang sedang di pantai, di Dubai, di jalanan kota Oxford, dan lain-lain.

Terbaru, keduanya bahkan mengunggah kabar bahagia menanti kelahiran anak ketiga.

Kali ini berjenis kelamin perempuan, melengkapi kedua anak sebelumnya yang berjenis laki-laki.

"We can’t wait to see you, daughter (kami tak sabar melihatmu, putriku)," demikian tulis Cucurella dalam Instagramnya, 27 Oktober lalu.

Pada foto tersebut, terlihat Cucurella dan Claudia tengah berpose romantis keduanya memegang pipa asap bewarna pink.

Rupaya warna pink tersebut melambangkan jenis kelamin perempuan.

Sontak unggahan tersebut dibanjiri ucapan selamat dari para penggemarnya.

"Congratulations," ucap @chelseapulse.

"Congratulation CUCU," ujar @bredebergstard.

