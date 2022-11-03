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Drakor Terbaru

3 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Netflix Tayang November 2022

Berikut rekomendasi drama Korea terbaru Netflix yang tayang November 2022. Ada drakor The Fabulous (2022) milik Chae Soo Bin.

Editor: Kiki Novilia
zoom-inlihat foto 3 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Netflix Tayang November 2022
Instagram @tvn_drama
Berikut rekomendasi drama Korea terbaru Netflix yang tayang November 2022. 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rekomendasi drama Korea terbaru Netflix yang tayang November 2022. 

Daftar rekomendasi drama Korea terbaru Netflix yang tayang November 2022 diburu penggemar drakor. 

Pasalnya, rekomendasi drama Korea terbaru Netflix yang tayang November 2022 menyajikan drakor menarik. 

Berikut ini Tribunlampung.co.id merangkumnya untuk Anda. 

1. The Fabulous (2022)

Drakor The Fabulous akan tayang di Netflix pada 4 November 2022.

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Drama tersebut bergenre romance, comedy dan drama.

Adapun ceritanya tentang persahabatan 4 orang dalam mengejar impian.

Nantinya, bakal disuguhkan lika-liku pekerjaan dan romantisme para pemainnya.

Drama yang berjumlah 8 episode ini menampilkan Chae Soo Bin dan Choi Min-ho sebagai pemeran utama.

2. Somebody (2022)

Drama Korea Somebody akan tayang di platform Netflix pada 18 November 2022.

Drama ini diadaptasi dari film American Psycho (2000) dan akan diperankan oleh Kang Hae Lin.

Somebody mengusung genre thriller, misteri, dan psikologi.

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Sumber: Tribun Lampung
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The Fabulous
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