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Sinopsis Drama Korea Terbaru The Glory, Drakor Comeback Song Hye Kyo

Berikut sinopsis drama Korea terbaru The Glory (2022) yang merupakan drakor comeback aktris cantik Song Hye Kyo. Drakornya segera tayang.

Penulis: Fenty Novianti | Editor: Kiki Novilia
zoom-inlihat foto Sinopsis Drama Korea Terbaru The Glory, Drakor Comeback Song Hye Kyo
asianwiki / mydramalist
Ilustrasi poster drakor. Berikut sinopsis drama Korea terbaru The Glory (2022) yang merupakan drakor comeback aktris cantik Song Hye Kyo. 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru The Glory (2022) yang merupakan drakor comeback aktris cantik Song Hye Kyo

Banyak para penggemar K-drama mencari sinopsis drama Korea terbaru The Glory milik Song Hye Kyo.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru The Glory, Song Hye Kyo didapuk menjadi pemeran utama.

Song Hye Kyo akan kembali memerankan perannya pada drama The Glory.

Rencananya drama ini akan tayang pada Desember 2022 mendatang.

Drama ini bergenre thriller dan melodrama.

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The Glory akan tayang sebanyak 8 episode di layanan streaming Netflix.

Di tiap episode akan berdurasi 60 menit.

Drama ini aman ditonton untuk usia 15 tahun ke atas.

The Glory digarap langsung oleh sutradara Ahn Gil-Ho.

Ahn Gil-Ho sebelumnya juga menyutradarai beberapa drama yaitu Happiness, Record of Youth, Watcher, Memories of the Alhambra, Stranger dan lain-lain.

Sedangkan naskah asli drama ini ditulis langsung oleh Kim Eun-Sook.

Kim Eun Sook juga menuliskan naskah drama populer seperti The King: Eternal Monarch, Mr. Sunshine, Guardian: The Lonely and Great God, Descendants of the Sun, dan lain-lain.

Sekilas informasi tentang Song Hye Kyo merupakan aktris berbakat asal Korea Selatan.

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Sumber: Tribun Lampung
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