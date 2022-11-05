Drakor Terbaru

13 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Romantis, yang Dibintangi Song Hye Kyo

Berikut 13 rekomendasi drama korea terbaru atau drakor terbaru bertema romantis yang dibintangi oleh Song Hye Kyo, yakni berjudul The Glory.

Penulis: Fenty Novianti | Editor: Noval Andriansyah
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Asianwiki
Foto ilustrasi, poster drakor. Berikut 13 rekomendasi drama korea terbaru atau drakor terbaru bertema romantis yang dibintangi oleh Song Hye Kyo, yakni berjudul The Glory. 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak 13 rekomendasi drama Korea terbaru atau drakor terbaru bertema romantis yang dibintangi oleh aktris Song Hye Kyo

Banyak penggemar mencari rekomendasi drama Korea terbaru atau drakor terbaru bertema romantis Song Hye Kyo, mengingat aktingnya yang mumpuni.

Terlebih, rekomendasi drama Korea terbaru atau drakor terbaru bertema romantis Song Hye Kyo  juga memiliki plot cerita yang tak kalah menarik dibandingkan dengan serial lain dengan genre serupa.

Setelah membintangi drama terakhirnya Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo didapuk sebagai pemeran utama dalam drakor terbaru The Glory.

Rencananya drama Korea terbaru ini akan tayang pada Desember 2022.

Drakor The Glory merupakan drakor bergenre thriller dan melodrama.

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Drama ini akan berjumlah 8 episode dengan durasi tayang 60 menit per episode.

The Glory digarap langsung oleh sutradara Ahn Gil-Ho.

Ahn Gil-Ho sebelumnya juga menyutradarai drakor  Happiness, Record of Youth, Memories of the Alhambra, Stranger, My Son-In-Law's Woman dan Mrs. Cop.

Naskah asli drama ini ditulis oleh Kim Eun-Sook.

Kim Eun-Sook sebelumnya juga menulis naskah drama untuk The King: Eternal Monarch, Mr. Sunshine, Guardian: The Lonely and Great God, Descendants of the Sun, The Heirs, Gentleman's Dignity, Secret Garden dan The City Hall.

Selain drama terbaru The Glory, berikut drama korea romantis yang diperankan oleh Song Hye Kyo:

1. Now, We Are Breaking Up (2022).

2. Encounter (2018).

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Sumber: Tribun Lampung
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