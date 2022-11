Pemain Chelsea Raheem Sterling, Rencana Collab dengan Rapper Jack Harlow

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Pemain Chelsea Raheem Sterling berencana melakukan collab dengan Rapper terkenal asal Amerika, Jack Harlow.

Di media sosialnya, pemain Chelsea Raheem Sterling bagikan foto bersama dengan rapper Jack Harlow.

Pemain Chelsea Raheem Sterling berencana untuk collab bersama rapper Jack Harlow.

Gelandang Chelsea Raheem Sterling mengunggah foto terbaru di laman instagram pribadinya.

Pada unggahan tersebut, Sterling tengah berpose dengan Jack Harlow.

Sterling pun mengenakan hoodie bewarna biru dan Jack Harlow yang berada sebelahnya juga menggunakan hoodie bewarna abu-abu.

"My boy @jackharlow on home turf so you know I had to turn up."

"Time for that Raz x Jack Collab," (Sohib saya, @jackharlow di rumah sendiri jadi kamu tahu aku harus datang, waktu untuk kolaborasi Raz x Jack?," tulis Raheem Sterling, Sabtu (5/11/2022).

Tetapi belum dikonfirmasi Sterling dan Jack Harlow secara pasti mereka akan kolaborasi dalam bentuk apa.

Lantas postingan tersebut dibanjiri dukungan dari para penggemarnya.

"Ya! buat itu terjadi," tulis salah seorang fans.

"Kelihatannya baik," komentar fans.

"Kami butuh itu," kata fans.

