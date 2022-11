Profil Im So Eun, Pemeran Drama Korea Terbaru Phantom School

Foto ilustrasi, poster drakor. Berikut profil Im So Eun, bintang utama dalam drama Korea terbaru atau drakor terbaru berjudul Phantom School yang rencananya tayang November 2022.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak profil Im So Eun, pemeran drama Korea terbaru atau drakor terbaru berjudul Phantom School (2022).

Banyak yang tengah mencari profil Im So Eun, pemain drama Korea terbaru atau drakor terbaru Phantom School yang tayang pada November 2022.

Agar tak penasaran, berikut profil Im So Eun, pemeran drama Korea terbaru atau drakor terbaru berjudul Phantom School.

Diketahui Im So Eun dengan nama panggung NC.A memerankan drama Korea terbaru Phantom School.

Drama ini merupakan drama terbarunya setelah berperan dalam drama sebelumnya yaitu Somebody 2021.

Tak hanya NC.A yang berperan pada drama ini tetapi juga ada Choi Seok Won.

Drama ini bergenre aksi dan fantasi.

Rencananya drama ini akan tayang pada 16 November 2022.

Dengan berjumlah 8 episode drama ini dan berdurasi 30 menit.

Profil Im So Eun atau NC.A

Im So Eun, dikenal sebagai NC.A (initialism for New Creative Artist), adalah seorang penyanyi Korea Selatan.

Dia memulai debutnya pada Agustus 2013 dengan "My Student Teacher".

Dia terakhir aktif sebagai anggota girl grup Korea Selatan Uni.T, hingga mereka bubar pada September 2018.

Ia lahir pada tanggal 7 Oktober 1996.