Gisel Dipeluk Mesra Rino Soedarjo, Rekan Artis Heboh

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Gisella Anastasia atau Gisel dipeluk mesra kekasihnya, Rino Soedarjo.

Momen tersebut berlangsung di acara ulang tahun untuk Rino Soedarjo.

Pelukan Rino Soedarjo terhadap Gisel tersebut, membuat rekan-rekan artis heboh kegirangan.

Momen tersebut terekam dalam video di media sosial milik Viviane Simorangkir, yang tak lain istri Sammy Simorangkir.

Saat itu, Gisel memberikan pesta kejutan ulang tahun untuk Rino Soedarjo.

Kompak mengenakan kemeja putih, Rino Soedarjo kemudian memberikan sambutan pada acara ulang tahunnya.

Dalam sambutannya itu, dia sempat mengaku deg-degan.

"Deg-degan lah," kata Rino di Instagram Viviane Simorangkir, dikutip Senin (7/11/2022).

Di hadapan teman-temannya, Rino kemudian berterima kasih pada Gisel yang berdiri tak jauh darinya.

Pasalnya, sepupu Dita Soedarjo tersebut yakin Gisel sudah lama merencakan pesta kejutan itu untuknya.

"Karena sudah beberapa lama merencanakan ini, thank you so much," ucapnya lagi.

Bersamaan dengan ucapan terima kasihnya itu pula, Gisel dipeluk Rino Soedarjo dengan penuh sayang.

Pelukan itu pun langsung membuat teman-temannya bersorak kegirangan.

Usai berpelukan, Rino Soedarjo dan Gisel saling bertatapan dan melempar senyuman manis mereka.

