Gisel Pelukan dengan Pacar Baru, Rino Soedarjo: Deg-degan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Gisella Anastasia atau Gisel berpelukan dengan pacar barunya, Rino Soedarjo.

Dalam kesempatan tersebut, Rino Soedarjo memberikan kata-kata manis pada Gisel sembari berpelukan.

Momen berpelukan dengan Gisel tersebut berlangsung di kejutan ultah Rino Soedarjo

Kemesraan Gisel dan Rino Soedarjo berhasil membuat teman-temannya heboh kegirangan.

Momen tersebut terekam dalam video di media sosial milik Viviane Simorangkir, yang tak lain istri Sammy Simorangkir.

Saat itu, Gisel memberikan pesta kejutan ulang tahun untuk Rino Soedarjo.

Kompak mengenakan kemeja putih, Rino Soedarjo kemudian memberikan sambutan pada acara ulang tahunnya.

Baca juga: Peluk Gisel, Rino Soedarjo Ucapkan Kata-kata Manis

Dalam sambutannya itu, dia sempat mengaku deg-degan.

"Deg-degan lah," kata Rino di Instagram Viviane Simorangkir, dikutip Senin (7/11/2022).

Di hadapan teman-temannya, Rino kemudian berterima kasih pada Gisel yang berdiri tak jauh darinya.

Pasalnya, sepupu Dita Soedarjo tersebut yakin Gisel sudah lama merencakan pesta kejutan itu untuknya.

"Karena sudah beberapa lama merencanakan ini, thank you so much," ucapnya lagi.

Bersamaan dengan ucapan terima kasihnya itu pula, Gisel dipeluk Rino Soedarjo dengan penuh sayang.

Pelukan itu pun langsung membuat teman-temannya bersorak kegirangan.