Profil Seo Hyun Woo, Pemain Drama Korea Terbaru Behind Every Star di Netflix

Foto ilustrasi Seo Hyun Woo. Berikut profil Seo Hyun Woo pemain drama Korea terbaru Behind Every Star (2022).

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak profil Seo Hyun Woo pemain drama Korea terbaru Behind Every Star (2022).

Melalui profil Seo Hyun Woo pemain drama Korea terbaru Behind Every Star, penonton bisa mengenal sosoknya lebih dalam, terutama bagi para penggemar baru.

Berdasarkan profil Seo Hyun Woo pemain drama Korea terbaru Behind Every Star, dia dikenal sebagai seorang aktor kenamaan Negeri Ginseng.

Lahir di Busan, 20 November 1983, Seo Hyun Woo berzodiak Scorpio dan memiliki tinggi badan sekitar 180 cm.

Saat artikel ini ditulis, pria 38 tahun ini memiliki berat badan 70 kg.

Memiliki ketertarikan di dunia seni membuat Seo Hyun Woo mengambil studi di Universitas Seni Nasional Korea.

Selama berkarya di industri hiburan, Hyun Woo memulainya dengan peran pelengkap.

Dia diketahui debut melalui film layar lebar White yang tayang pada 2011.

Selanjutnya, dia mulai melebarkan sayap ke industri serial drama lewat The Royal Gambler pada 2016 silam.

Tawaran berakting lalu mulai berdatangan padanya, meski statusnya masih tergolong pendatang baru di dunia hiburan.

Diketahui, Seo Hyun Woo juga pernah muncul dalam film Believer (2018) dan Ashfall (2019).

Selain itu, film New Year Blues (2021), Phantom (2021), Love and Leashes (2022), serta Honest Candidate 2 (2022).

Sementara di serial drama, Seo Hyun Woo tercatat pernah berperan di drakor Flower of Evil (2020), Anna (2022), Adamas (2022), dan drakor terbaru Behind Every Star atau yang juga dikenal dengan Call My Agent (2022).

Behind Every Star merupakan remake dari serial terkenal asal Prancis, yakni Dix Pour Cent yang pernah tayang pada tahun 2015.

