Foto ilustrasi Kwak Sun Young. Berikut profil Kwak Sun Young pemain drama Korea terbaru Behind Every Star (2022).

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak profil Kwak Sun Young pemain drama Korea terbaru Behind Every Star (2022).

Melalui profil Kwak Sun Young pemain drama Korea terbaru Behind Every Star membuat penggemar semakin mengenal sosoknya lebih dalam.

Berdasarkan profil Kwak Sun Young pemain drama Korea terbaru Behind Every Star, dia merupakan seorang aktris asal Korea Selatan.

Dia lahir pada 29 Maret 1983 dan kini berusia 39 tahun.

Kwak Sun Young memiliki tinggi badan sekitar 163 cm.

Semasa muda, aktris berambut pendek ini tercatat pernah mengenyam pendidikan di Myongji Junior College, Dongguk University, Dongguk University Graduate School of Imaging.

Memiliki ketertarikan di dunia seni peran membuat Kwak Sun Young memilih untuk berkarier sebagai aktris.

Dia kemudian memulai kariernya dari awal sebagai pemain teater.

Bahkan, Kwak Sun Young begitu aktif di dunia teater.

Sementara di industri perfilman, pemain drama Korea terbaru Behind Every Star ini debut pada 2014.

Dia muncul pada film My Brilliant Life dan My Palpitating Life.

Meski sudah bermain di film layar lebar, Kwak Sun Young mulai tertarik untuk memperlihatkan kemampuan beraktingnya di serial drama.

Beberapa drakor terbaru yang pernah dibintanginya adalah, My Palpitating Life (2014), Your Honor (2018), Encounter (2018), My Country: The New Age (2019), V.I.P (2019), Hospital Playlist (2020), Mystic Pop-Up Bar (2020).

Ada pula drakor Hospital Playlist 2 (2021), A Wonderful Sight (2021), dan Moving.

