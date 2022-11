BCL Sakit Hati Dituding Hamil, 'Aku Hampir 40 Tahun, Bukan 20!'

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Penyanyi Bunga Citra Lestari alias BCL mengaku sakit hati setelah dituding hamil lantaran perutnya yang terlihat buncit ketika sedang manggung.

Bahkan, BCL juga menyinggung usia yang tak lagi muda sehingga terlihat perutnya membuncit seperti orang sedang hamil.

Namun, menurut BCL hal tersebut lumrah, terlebih ia juga kerap makan malam sehingga perutnya terlihat seperti orang hamil.

Diketahui, beberapa waktu lalu, heboh kabar Bunga Citra Lestari berbadan dua.

Sempat bungkam, Bunga Citra Lestari akhirnya buka suara soal isu tesebut.

Hal itu diungkap Bunga Citra Lestari dalam wawancaranya bersama awak media di Malaysia.

Mengutip kanal YouTube mStar Online Malaysia, Kamis (10/11/2022), Bunga Citra Lestari akui mengaku sedih karena merasa di-body shaming.

Padahal perutnya yang tampak buncit itu disebabkan oleh berat badannya yang bertambah.

"Aku lebih sakit hati, ini body shaming ya kan? Hey i eat you know?" kata Bunga Citra Lestari.

Wanita yang akrab disapa BCL ini tak ragu memamerkan perutnya dihadapan awak media.

BCL menegaskan jika perutnya yang sesungguhnya tidak serata yang orang-orang kira.

"It's not flat, it's ibu-ibu ya," sambung BCL.

BCL juga memperagakan saat dirinya menahan napas agar perutnya terlihat lebih kempis.

"It's normal human being (manusia normal), yang suka makan tengah malam ya buk ya," kelakar BCL.