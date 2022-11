Pengalaman Pahit Pemain Legendaris Timnas Inggris Frank Lampard di Piala Dunia

Tribunlampung.co.id - Pemain Legendaris Timnas Inggris Frank Lampard pernah dijuluki sebagai gelandang top di Liga Inggris pada masanya.

Frank Lampard merupakan salah satu Pemain Legendaris timnas Inggris di piala dunia tahun 2010 di Afrika Selatan.

Frank Lampard Pemain Legendaris Timnas Inggris ini dijuluki gelandang paling top karena sentuhan, kecekatan, yang kerap membuat permainan yang indah.

Pemain Legendaris Timnas Inggris Frank Lampard saat itu mencetak gol saat Inggris vs Jerman di Piala dunia 2010 d Afrika Selatan.

Namun sayangnya gol mantan legenda Chelsea itu malah tidak disahkan oleh wasit, dan laga itu berakhir pahit bagi timnas Inggris di piala dunia 2010.

Di pertadingan babak 16 besar Inggris vs Jerman itu, The Three Lion takluk 1-4 dari musuh klasik mereka Jerman.

Diketahui Inggris vs Timnas Jerman seperti menjadi musuh bebuyutan di turnamen sepak bola dunia.

Kedua tim pernah bertemu di final Piala Dunia 1966. Laga tersebut dimenangi Inggris yang meraih gelar dunia pertama.

Kedua tim juga bertemu di semifinal Euro 1996 yang juga berlangsung di Inggris.

Saat itu Inggris jadi pecundang usai kalah adu penalti melawan Jerman hingga membuatnya meraih juara.

Kemudian di Piala Dunia 2010 keduanya kembali bertemu di babak 16 besar yang berakhir dengan kemenangan jerman dengan skor 4-1.

Frank Lampard juga merupakan gelandang serba bisa yang berfungsi baik sebagai penyerang dan bahkan gelandang bertahan.

Pemain kelahiran 20 Juni 1978 itu juga bisa bermain sebagai striker pendukung kapan pun dibutuhkan.

Frank Lampard juga merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Chelsea dengan 211 gol dalam 648 pertandingan.