BCL Jawab Isu Kehamilan, Singgung Hal Normal

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Penyanyi Bunga Citra Lestari alias BCL menjawab tudingan hamil lantaran perutnya yang terlihat buncit ketika sedang manggung.

Foto perut buncit bak hamil BCL sempat menghebohkan publik beberapa waktu belakangan.

Akibat foto tersebut BCL banyak dituding sedang hamil adik NOAH.

Ibu anak satu ini dalam wawancaranya bersama awak media di Malaysia, lantas mengaku sedih karena merasa di-body shaming.

"Aku lebih sakit hati, ini body shaming ya kan? Hey i eat you know?" katanya dikutip dari kanal YouTube mStar Online Malaysia, Kamis (10/11/2022).

Padahal perutnya yang tampak buncit itu disebabkan oleh berat badannya yang bertambah.

Menurut BCL hal tersebut lumrah, terlebih ia juga kerap makan malam sehingga perutnya terlihat seperti orang hamil.

Bahkan, BCL juga menyinggung usia yang tak lagi muda sehingga terlihat perutnya membuncit seperti orang sedang hamil.

BCL menegaskan jika perutnya yang sesungguhnya tidak serata yang orang-orang kira.

"It's not flat, it's ibu-ibu ya," sambung BCL.

BCL juga memperagakan saat dirinya menahan napas agar perutnya terlihat lebih kempis.

"It's normal human being (manusia normal), yang suka makan tengah malam ya buk ya," kelakar BCL.

Meski perut buncitnya menimbukan isu tak sedap, BCL tak ambil pusing.

Pasalnya ia paham sebagai publik figur para penggemarnya selalu menuntut sang idola untuk tampil sempurna.

