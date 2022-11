Bunga Citra Lestari Akhirnya Jawab Tudingan Sedang Hamil

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis Bunga Citra Lestari atau BCL sempat dikabarkan sedang dalam kondisi hamil.

Isu BCL hamil mencuat menyusul video perut buncitnya saat acara manggung.

Mengetahui kabar miring tersebut, Bunga Citra Lestari alias BCL buka suara.

Saat wawancaranya bersama awak media di Malaysia, BCL menepus isu dirinya sedang hamil.

BCL pun mengaku sedih karena merasa di-body shaming.

"Aku lebih sakit hati, ini body shaming ya kan? Hey i eat you know?" katanya dikutip dari kanal YouTube mStar Online Malaysia, Kamis (10/11/2022).

Padahal perutnya yang tampak buncit itu disebabkan oleh berat badannya yang bertambah.

Menurut BCL hal tersebut lumrah, terlebih ia juga kerap makan malam sehingga perutnya terlihat seperti orang hamil.

Bahkan, BCL juga menyinggung usia yang tak lagi muda sehingga terlihat perutnya membuncit seperti orang sedang hamil.

BCL menegaskan jika perutnya yang sesungguhnya tidak serata yang orang-orang kira.

"It's not flat, it's ibu-ibu ya," sambung BCL.

BCL juga memperagakan saat dirinya menahan napas agar perutnya terlihat lebih kempis.

"It's normal human being (manusia normal), yang suka makan tengah malam ya buk ya," kelakar BCL.

Meski perut buncitnya menimbukan isu tak sedap, BCL tak ambil pusing.

