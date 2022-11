Kondisi Marshanda Setelah Operasi Pengangkatan Tumor

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Marshanda baru saja menjalani operasi pengangkatan tumor payudara.

Saat ini, Marshanda pun sedang masa pemulihan setelah menjalani operasi.

Marshanda mengungkap kondisinya saat ini lewat Instagram Story pribadinya.

Mengutip Kompas.com, Marshanda begitu bersyukur operasinya berjalan dengan lancar.

Setelah menjalani operasi tumor payudara, Marshanda langsung kabarkan kepada publik terkait kondisinya yang sudah berada di rumah.

Baca juga: Tanggapi Isu Kedekatan dengan Memes Prameswari, Sule: Gak Mungkin Dia Mau

Baca juga: Vincent Verhaag Akui Tak Bisa Bantu Jessica Iskandar Bayar Cicilan Rumah

"Gue sekarang sudah di rumah, operasi tumor payudaranya sudah selesai dan alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar," ucap Marshanda.

Marshanda kemudian mengungkapkan rasa terkejutnya saat melihat tumor payudaranya berhasil diangkat.

"Pas tumornya keluar, itu gede banget ternyata. Oh My God," terang Marshanda, dikutip dari Kompas.com.

Saat ini, Marshanda tengah menjalani masa pemulihan di rumah dengan ditemani oleh keluarganya.

Sejumlah sahabatnya juga datang ke kediamannya untuk memberikan dukungan kepada mantan istri Ben Kasyafani itu.

"Sekarang gue istirahat dan ditemani sama nyokap, adek gue, dan my best friend also came to my house," kata Marshanda.

"Nanti ada yang mau datang lagi juga untuk jenguk," sambungnya.

Idap Tumor Payudara, Marshanda Akui Pasrah Hadapi Kematian

Seperti diberitakan sebelumnya, Marshanda tengah berjuang melawan penyakit tumor payudara yang diidapnya.

Baca juga: BCL Akhirnya Ungkap Hubungan Sebenarnya dengan Ariel NOAH

Baca juga: Alasan Ruben Onsu, Ivan Gunawan, dan Ayu Ting Ting Enggan Bantu Jessica Iskandar