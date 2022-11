Sinopsis Drama Korea Terbaru Work Later Drink Now 2, Tayang Desember 2022

Ilustrasi. Berikut sinopsis drama Korea terbaru Work Later Drink Now 2 yang dibintangi Choi Siwon.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak sinopsis drama Korea terbaru Work Later Drink Now 2 yang dibintangi Choi Siwon.

Banyak penggemar mencari sinopsis drama Korea terbaru Work Later Drink Now 2 milik Choi Siwon.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru Work Later Drink Now 2, drakornya disebut bakal lebih lucu dari yang sebelumnya.

Selain itu, Choi Siwon, Lee Sun Bin, Han Sun Hwa, dan Jung Eun Ji tetap tampil di sana.

Melansir dari Soompi.com, berikut sinopsis lengkapnya.

Sinopsis Work Later, Drink Now 2 (2022)

Baca juga: 14 Rating Drama Korea Terbaru November 2022, Love in Contract Berakhir Lesu

Baca juga: 7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Romantis Dibintangi Seolhyun AOA

Drakor Work Later, Drink Now merupakan drama garapan Kim Jung Sik dan Wi So Young yang diadaptasi dari webtoon City Girl Drinkers karya Mikkang.

Bergenre slice of life yang dibalut komedi, Drakor Work Later, Drink Now dibintangi oleh Lee Sun Bin, Han Sun Hwa, Jung Eunji Apink dan Choi Siwon Super Junior.

Berdasarkan webtoon populer, “Work Later, Drink Now” menceritakan kisah tiga wanita yang filosofi hidupnya berkisar pada minum-minum setelah pulang kerja.

Ketiganya masih betah melajang lantaran sangat menikmati kebebasan mereka dan sangat berpegang teguh dengan kebiasaan minum-minum untuk menghilangkan lelah setelah pulang kerja.

Masing-masing dari mereka memiliki latar belakang pekerjaan yang beda.

Meskipun sangat terkoneksi satu-sama lain, ketiganya memiliki katakter yang berbeda-beda, baik saat sepenuhnya sadar maupun saat sedang dibawah pengaruh alkohol.

Ahn So Hee adalah seorang penulis naskah variety show yang tak bisa mengendalikan dirinya ketika sedang mabuk.

Di mana ketika sedang mabuk ia tak segan-segan menerjang siapapun yang ada di sekitarnya.

Baca juga: Profil Kim Young Kwang, Pemain Drama Korea Terbaru Somebody

Baca juga: 14 Rating Drama Korea Terbaru November 2022, Bad Prosecutor Berakhir Bahagia