Adik Raffi Ahmad dan Suami Hampir Cerai: Emosi

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Nisya Ahmad, adik kandung artis Raffi Ahmad ungkap fakta mengejutkan mengenai rumah tangganya.

Nisya Ahmad ternyata hampir cerai dengan suaminya Andika Rosadi.

Nisya Ahmad dan Andika Rosadi hampir cerai kala usia rumah tangganya memasuki lima tahun.

Nisya Ahmad mengungkap fakta ini saat tampil acara tv yang dipandu Feni Rose.

Menurut Nisya Ahmad kejadian tersebut berlangsung saat pernikahannya beluma masuk lima tahun.

Adapun saat ini Nisya Ahmad dan Andika Rosadi sudah menjalin rumah tangga selama 13 tahun.

"Iya namanya pernikahan kan ya, ada aja up and down. Terus waktu itu kan juga masih muda," kata Nisya, dikutip dari YouTube TRANS TV Official, Kamis (10/11/2022).

"Emosi, jadi udah sampai 'udah mau pisah aja'," sambungnya.

Feni Rose yang mendengar cerita adik Raffi Ahmad itu pun makin penasaran.

Ia kemudian bertanya mengapa akhirnya Nisya mengurungkan niatnya untuk bercerai.

Rupanya alasan Nisya Ahmad tak jadi bercerai dari sang suami karena mengetahui dirinya hamil.

"Terus aku ke Malaysia waktu itu. Mau check up di Malaysia, pas lagi check up eh kata dokternya 'ibu hamil'," ungkap Nisya Ahmad.

"Yaudah jadi pas pulang ya ternyata (bilang ke suami) 'aku hamil' gitu."

"Jadi sekalian habis ngelahirin diobrolin lagi baik-baik. Sebenarnya kenapa, sebenarnya gimana," lanjutnya.

