Promo Paket Hebat hanya Rp 2,9 Juta Bisa Bawa Pulang Mobil Ertiga

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Promo bagi pelanggan yang hendak mengincar mobil baru, dengan Rp 2,9 juta sudah bisa memboyong mobil Ertiga ke rumah.

Promo Paket Hebat atau Hemat Banget Akhir Tahun ini digulirkan oleh Suzuki Lampung.

"Hanya dengan Rp 2,9 juta costumer sudah bisa membawa pulang all new Ertiga Hybrid," promo Operational Manager Suzuki Lampung Heri Andrian, Sabtu (12/11/2022).

Promo tersebut berlaku hingga akhir tahun nanti atau 31 Desember 2022.

Merupakan promo pesta akhir tahun untuk memanjakan konsumen yang hendak mencari mobil baru.

Ditambah lagi ada jaminan VIP alias very instan process dari Suzuki Finance.

Di Paket Hebat tersedia pilihan Paket Hebat 1, Paket Hebat 2, dan Paket Instan PO.

Paket Hebat 1 tersedia tipe passenger dengan uang muka atau DP 10 persen.

Khusus untuk unit All New Ertiga, XL7, dan New Baleno Facelift serta S-Presso.

"Ada pilihan DP 15 persen khusus type S-Cross," jelas Andrian.

Terkhusus untuk PNS-Guru, BUMN, dan Paramedis, dengan DP 10 persen dapatkan tenor hingga 7 tahun.

"Tenor sampai dengan 5 tahun untuk tipe Commercial. Khusus TDP kurang lebih 25 persen," kata Andrian.

Di Paket Hebat 2, untuk tipe passenger dapatkan potongan tenor sampai dengan 3 kali.

Yaitu tenor 3-5 tahun, khusus TDP kurang lebih 25 persen.