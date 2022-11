Video Mesra 7 Detik Gisel dengan Pacar Barunya Beredar, Ditonton 8,9 Juta

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Gisella Anastasia alias Gisel kembali viral setelah video mesra dengan pacar barunya Rino Soedarjo beredar.

Gisella Anastasia atau Gisel mengunggah video mesra dengan Rino Soedarjo, pacar barunya, berdurasi 7 detik.

Vdeo mesra Gisella Anastasia alias Gisel dan Rino Soedarjo langsung viral dan telah ditonton jutaan orang.

Pantauan Tribunlampung.co.id, video kemesraan Gisel dan Rino Soedarjo yang diunggah Jumat (11/11/2022), hingga Sabtu (12/11/2022) sudah ditonton 8,9 juta kali.

Bahkan, video kemesraan Gisel dan Rino Soedarjo tersebut sudah diunggah ulang sejumlah akun gosip.

Dalam video tersebut terlihat Gisel dan Rino Soedarjo sudah tak malu-malu lagi memamerkan kemesraan satu sama lain.

Terlihat Gisel mengenakan long dress hitam dengan tali tengah duduk di sofa.

Sementara itu, Rino terlihat menggunakan t-shirt berwarna hijau dan short pants duduk di samping Gisel sambil memegang ponsel.

Gisel terlihat membuat konten dengan menggunakan backsound lagu milik Justin Bieber berjudul ‘Baby’.

Saat Gisel sedang melipsingkan lirik 'Are we an item? (Yo) girl, quit playin' (uh-huh)', secara tiba-tiba Rino nampak membenarkan tali dress Gisel.

Kemudian Gisel pun spontan merapikan dress bagian atasnya.

Selanjutnya, Gisel yang mendapat perlakuan itu langsung melanjutkan lipsingnya dengan lirik 'We're just friends" (yo), what are you sayin'? (Uh-huh)' sambil menyiku Rino.

Rino yang melihat hal itu langsung menatap Gisel dan seperti menjewer Gisel.

Gisel pun tertawa dan langsung mengusap pipi Rino.