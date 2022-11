Viral Video Gisel Terbaru 7 Detik Bareng Rino Soedarjo

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Beredar video viral Gisella Anastasia alias Gisel bersama pacar barunya, Rino Soedarjo di media sosial.

Adapun video viral berdurasi 7 detik milik Gisel dan Rino Soedarjo itu bahkan diunggah ulang sejumlah akun gosip.

Pantauan Tribunlampung.co.id, video viral Gisel dan Rino Soedarjo yang diunggah Jumat (11/11/2022) telah ditonton sebanyak 8,9 juta kali sampai Sabtu (12/11/2022).

Di sana tampak keduanya sudah tak malu-malu lagi memamerkan kemesraan satu sama lain.

Terlihat Gisel mengenakan long dress hitam dengan tali tengah duduk di sofa.

Sementara itu, Rino terlihat menggunakan t-shirt berwarna hijau dan short pants duduk di samping Gisel sambil memegang ponsel.

Gisel terlihat membuat konten dengan menggunakan backsound lagu milik Justin Bieber berjudul ‘Baby’.

Saat Gisel sedang melipsingkan lirik 'Are we an item? (Yo) girl, quit playin' (uh-huh)', secara tiba-tiba Rino nampak membenarkan tali dress Gisel.

Kemudian Gisel pun spontan merapikan dress bagian atasnya.

Selanjutnya, Gisel yang mendapat perlakuan itu langsung melanjutkan lipsingnya dengan lirik 'We're just friends" (yo), what are you sayin'? (Uh-huh)' sambil menyiku Rino.

Rino yang melihat hal itu langsung menatap Gisel dan seperti menjewer Gisel.

Gisel pun tertawa dan langsung mengusap pipi Rino.

"Si paling gak bisa diatur, tapi enggak kokkk, belajar terus yg namanya submit, nurut buat hal hal yg baik," tulis Gisel dalam keterangan videonya.

Sontak saja unggahan tersebut langsung menuai banyak komentar dari para pengguna media sosial, terutama para pengikut Gisel di TikTok.

