BCL Pamerkan Perutnya setelah Diisukan Hamil: Ini Buat yang Belum Paham

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Bunga Citra Lestari atau BCL tepis isu hamil yang tengah menerpanya. BCL bahkan sampai memamerkan bentuk perutnya untuk membuktikan bahwa kabar kehamilannya tidaklah benar.

Dalam video TikTok yang dibagikannya, Bunga Citra Lestari mengatakan video tersebut memang sengaja dibuat untuk orang-orang yang masih tetap mengira dirinya hamil.

"Buat yang belum paham," tulis BCL di bagian keterangan, dikutip Senin (14/11/2022).

Pada video tersebut, BCL mengenakan sport bra hitam yang dipadukan dengan legging berwarna senada.

BCL yang berada di ruang fitnes itu berdiri menyamping dekat sebuah cermin.

Baca juga: Tak Bedakan Betrand Peto, Ruben Onsu Siapkan Perusahaan untuk Onyo

Baca juga: Foto Prawedding, Kaesang Pengarep dan Erina Gudono Kenakan Pakaian Adat Lampung

Dia mengatakan bahwa tudingan hamil yang beredar tersebut muncul karena postur tubuhnya.

"It's all about the posture and the angle," katanya.

Kemudian untuk membuktikan ucapannya, BCL mulai memperlihatkan postur tubuhnya yang membuatnya dikabarkan hamil anak kedua.

Matanya melihat ke cermin lalu dia mulai menekuk tangan serta mengepalkannya di depan wajah.

Namun saat itu, dia berdiri dengan postur tubuh yang tidak terlalu tegak.

Alhasil, BCL pun langsung terlihat memiliki perut buncit.

Selanjutnya, dia mengubah posisi tangannya agar lebih sejajar.

Tubuhnya pun dia tegakkan lagi dan seketika perut buncitnya hilang.

Unggahan BCL tersebut kemudian menuai pujian netizen.

Baca juga: Aditya Zoni dan Yasmine Ow Dikaruniai Anak Pertama, Sang Bayi Langsung Digendong

Baca juga: Teddy Pardiyana Tuduh Putri Delina Tak Tulus Sayangi Adik Tiri, Cuma buat Konten