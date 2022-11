Terungkap Sisca Kohl dan Jess No Limit Sudah Resmi Menikah

Foto ilustrasi, Sisca Kohl dan Jess No Limit. Sama sekali tak tercium media walaupun sudah beredar kabarnya, Sisca Kohl dan Jess No Limit akhirnya mengakui jika keduanya sudah resmi menikah.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Sama sekali tak tercium media walaupun sudah beredar kabarnya, Sisca Kohl dan Jess No Limit akhirnya mengakui jika keduanya sudah resmi menikah.

Sisca Kohl dan Jess No Limit menikah diam-diam dan tak mempublikasikan acara sakral tersebut.

Pengakuan Sisca Kohl dan Jess No Limit sudah resmi menikah itu baru saja disampaikan mereka melalui video di kanal YouTube.

Adapun judul konten video tersebut pun terlulis A DAY IN MY LIFE WITH MY HUBBY! FT. JESS NO LIMIT.

Video tersebut mengabadikan momen Sisca Khol yang sedang berbelanja pakaian untuk menemani sang suami ke Bangkok.

Terdengar Sisca Kohl memanggil Jess No Limit dengan sebutan My Hubby.

"Hari ini aku pergi shopping sama my hubby, Jess No Limit karena kita mau pergi ke Bangkok," ucap Sisca Kohl, dikutip pada Senin (14/11/2022).

"Ini vlognya mungkin namanya a day out with my hubby atau shopping with my husband," tegas Sisca Kohl.

Sisca Kohl pun mengungkapkan permintaan maafnya kepada warganet lantaran belum bisa memposting foto pernikahannya.

"Maaf ya belim spill foto waktu nikah, karena masih diedit guys."

"Jadi sabar menunggu guys, footage-nya banyak banget ya sayang, jadi sabar menunggu ya," kata Sisca Kohl.

"Benar sekali," sambung Jess No Limit yang duduk di sampingnya.

Saat perjalanan menuju mall, jalanan nampak terlihat macet.

Sisca kohl pun menyemangati sang suami yang sedang menyetir mobil.