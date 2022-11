BCL Akhirnya Buka-bukaan Setelah Diisukan Hamil 3 Bulan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Bunga Citra Lestari atau BCL buka-bukaan setelah diisukan hamil tiga bulan.

BCL secara langsung menunjukkan perutnya pada netizen lewat unggahan di akun TikTiknya.

Hal tersebut dilakukan BCL sebagai bentuk bantahan dirinya sedang hamil.

"Buat yang belum paham," tulis BCL di bagian keterangan, dikutip Senin (14/11/2022).

Pada video tersebut, BCL mengenakan sport bra hitam yang dipadukan dengan legging berwarna senada.

BCL yang berada di ruang fitnes itu berdiri menyamping dekat sebuah cermin.

Dia mengatakan bahwa tudingan hamil yang beredar tersebut muncul karena postur tubuhnya.

"It's all about the posture and the angle," katanya.

Kemudian untuk membuktikan ucapannya, BCL mulai memperlihatkan postur tubuhnya yang membuatnya dikabarkan hamil anak kedua.

Matanya melihat ke cermin lalu dia mulai menekuk tangan serta mengepalkannya di depan wajah.

Namun saat itu, dia berdiri dengan postur tubuh yang tidak terlalu tegak.

Alhasil, BCL pun langsung terlihat memiliki perut buncit.

Selanjutnya, dia mengubah posisi tangannya agar lebih sejajar.

Tubuhnya pun dia tegakkan lagi dan seketika perut buncitnya hilang.

