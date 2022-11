Dana Minim, Porprov Tenis Tetap Pakai Referee Nasional

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Lampung IX Tahun 2022 digelar dalam kondisi yang tak ideal.

Pasalnya, ajang multievent ini diadakan dengan anggaran yang sangat minim.

Meski begitu, panitia cabor tenis tetap optimistis bisa menyelenggarakan porprov sesuai standar.

Salah satunya dengan keberhasilan mendatangkan referee nasional.

Aswin Pratama Tirta, ketua panitia cabor tenis, mengaku bersyukur karena panitia mendapat dukungan penuh dari Pengprov Pelti Lampung.

Apalagi, kata dia, dana cabor tenis yang digelontorkan tahun ini jauh dari angka ideal.

“Dana dari Panitia Besar Porprov memang belum cair. Tapi kami dapat bocoran angkanya jauh dari Porprov VIII tahun 2017 lalu. Mungkin hanya sepertiganya,” beber Aswin kepada Tribunlampung.co.id, Selasa (15/11/2022).

Meski dengan dana yang minim, ia optimistis penyelenggaraan Porprov kali ini tetap bisa berjalan sukses.

Salah satu faktornya adalah keberhasilan panitia mendatangkan Herta Sekar Pandansari yang merupakan referee nasional.

“Alhamdulillah kita bisa mendatangkan referee nasional meski dengan dana yang terbatas,” tandas Wakil Ketua III Pengprov Pelti Lampung ini.

Daniel Tri Hardanto, sekretaris panitia cabor tenis, menambahkan, sebanyak 10 kabupaten/kota dipastikan ikut meramaikan cabang olahraga tenis kategori putra.

Hal itu dipastikan setelah masa entry by number dan entry by name berakhir pada 10 November 2022 lalu.

Rincian 10 kabupaten/kota itu adalah tuan rumah Bandar Lampung, Metro, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulangbawang, dan Tulangbawang Barat.

Sementara untuk kategori putri, cabor tenis hanya diikuti lima kabupaten/kota, yakni Bandar Lampung, Metro, Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Tulangbawang Barat.