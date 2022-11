Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak profil Yoon Park pemain drama Korea terbaru Please Send Me A Fan Letter (2022) bersama Sooyoung SNSD.

Drama ini akan tayang pada 18 November 2022 mendatang di kanal MBC.

Mengusung genre komedi romantis, drakornya hanya tayang sebanyak 4 episode.

Sebelum mengetahui sinopsisnya, simak profil Yoon Park pemeran drakor Please Send Me A Fan Letter.

Yoon Park merupakan aktor asal Korea Selatan.

Ia lahir pada tanggal 18 November 1987.

Yoon Park, lahir sebagai Yoon Bak.

Zodiaknya adalah scorpio.

Dia memulai karirnya sebagai drummer untuk band Can't Play Well.

Setelah bekerja dengan agensi seperti S.M. Entertainment dan JYP Entertainment, ia melanjutkan karirnya di dunia akting.

Belakangan, Park tampil di serial drama What Happens to My Family?,Queen's Flower, Glass Mask, Do You Know Taekwondo, Uncontrollably Fond dan The Package.

