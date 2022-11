Beri Kejutan Ultah ke Gisel, Rino Soedarjo Sampai Pakai Baju Aneh

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berniat beri kejutan ulang tahun alias ultah ke sang kekasih, Gisella Anastasia atau Gisel, Rino Soedarjo sampai pakai baju aneh.

Diketahui, Gisella Anastasia atau Gisel akan merayakan ultah ke-32 tahun, dan sang kekasih, Rino Soedarjo, akan memberikan kejutan dengan mengenakan kostum atau baju aneh.

Momen Rino Soedarjo pakai baju aneh untuk memberi kejutan di ultah sang kekasih, Gisella Anastasia atau Gisel, diketahui dari kanal YouTube Melaney Ricardo.

"Rino bakal didandanin spesial buat Gisel," kata Melaney Ricardo dikutip dari kanal YouTubenya, Kamis (17/11/2022).

Ternyata kostum yang disiapkan temannya adalah baju tanpa lengan berwarna hitam bermotif polkadot, yang memberikan nuansa ala tahun 80-an.

Pakaian tersebut langsung saja membuat Melaney Ricardo terkejut.

Namun dia yakin kostum itu akan tetap digunakan oleh Rino.

"Wow, lo yakin ini baju lo? Demi cintamu, coba kau pakai ini," ujar Melaney sambil menyerahkan baju Rino Soedarjo.

Rupanya bukan Melaney yang kaget, melainkan juga pacar baru Gisel.

Dia tak menyangka akan mendapatkan kostum tersebut.

"Kayaknya yang ulang tahun Gisel deh, bukan aku," komentar Rino Soedarjo sambil memegang bajunya.

Keterkejutannya bertambah saat melihat celana yang harus dikenakannya saat memberikan kejutan.

"Oh my god ini celana? Oh my god!" seru Melaney.

"Hah? Celananya pendek banget?" kata Rino Soedarjo terkejut.