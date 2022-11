Adipati Dolken Minta Doa Jelang Persalinan Istrinya Canti Tachril, Hasil USG Perempuan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Bintang film Adipati Dolken bersiap menyambut kelahiran anak pertama, buah cintanya dengan Canti Tachril.

Adipati Dolken pun meminta doa agar persalinan sang istri Canti Tachril lancar begitu juga dengan kondisi keduanya yang sehat.

Usia kandungan Canti Tachril sudah masuk trimester ketiga dan sebentar lagi akan melahirkan anak pertama dari pernikahan dengan Adipati Dolken.

Lantas pria berusia 31 tahun itu membocorkan jenis kelamin calon anaknya adalah perempuan.

Namun, ia masih belum yakin karena belum lahir ke dunia.

"Udah ketahuan jenis kelamin, hasil USG sih perempuan. Cuma gak tau ya seperti apa, tunggu aja nanti takutnya berubah," ucapnya.

Sebulan menjelang kelahiran anak pertama, lelaki yang akrab disapa Dodot itu begitu menantikannya. Sebab, ini adalah anak pertama dalam hidupnya.

"Jelang lahiran gua deg-degan dan excited, dua-duanya lah. Doain supaya lancar persalinannya, semoga istri dan bayinya sehat," ungkapnya.

Dalam mempersiapkan diri menjadi seorang ayah, Adipati Dolken tak ada usaha khusus. Ia mengikuti setiap pembelajaran yang diberikan dari rumah sakit hingga orang tuanya.

"Gua gak mau diada-adain. Gua mengikuti beberapa proses dan gak kebayang akan seperti apa. Gua gamau memframing jadi bapak seperti apa, natural aja," ujar Adipati Dolken.

Sebelumnya kabar bahagia datang dari istri Adipati Dolken, Canti Tachril.

Canti Tachril baru saja mengumumkan kehamilan anak pertamanya.

Canti Tachril mengunggah kabar bahagia itu melalui akun Instagram pribadinya, yang bertepatan dengan ulang tahun ke-31 sang suami, Adipati Dolken pada Jumat (19/8/2022).

"Hepi ibu to be and Hepi bedei ayah to be," tulis Canti Tachril.