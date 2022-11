Gisel Menangis Saat Lihat Video Lawas dari Gempi

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis Gisel menangis saat lihat video lawas dari putrinya, Gempi.

Video dari Gempi tersebut berisi video ulang tahun Gisel.

Melihat video tersebut, Gisel pun mengaku menangis haru.

Diketahui, Gisel baru saja berulang tahun yang ke 32.

Mantan istri Gading Marten ini pun mendapatkan ucapan dari orang-orang terdekatnya, termasuk sang anak semata wayangnya, Gempi.

Baca juga: Denise Chariesta Mengaku Dihubungi 4 Cewek yang Pernah Berhubungan dengan RD

Baca juga: Elly Sugigi Maju Jadi Caleg 2024 dari PAN

Melalui media sosial, Gisel membagikan video ucapan ulang tahun dari Gempi.

Dia mengatakan meski video tersebut termasuk lawas, ibu satu anak ini tetap menangis ketika melihatnya lagi.

"Video 2 tahun lalu yang dibuatin sama tim YouTube kita tercinta waktu ulang tahun yang sukses bikin nangis dan masih tetap bikin rembes waktu liatnya tadi pagi waktu diucapin ibun @mitamelati," tulisnya dikutip dari Instagram, Jumat (18/11/2022).

Selanjutnya, Gisel juga menambahkan bahwa Gempi merupakan sumber kebahagiaannya.

Bocah bernama panjang Gempita Nora Marten ini bahkan menjadi kekuatan bagi Gisel dalam menjalani hidupnya.

"My source of happiness. Alasan Mama untuk terus maju, menatap hari depan dengan penuh harapan dan jadi orang yang lebih baik," ujarnya lagi.

Lebih lanjut, pacar Rino Soedarjo ini kemudian mengungkapkan rasa sayangnya pada sang buah hati.

Dirinya juga berterima kasih karena Gempi telah memberinya banyak pelajaran hidup.

"Cuma mau bilang that I love you so muck nak. Terima kasih ya buat semua pelajaran hidup yang kamu kasih buat mama," tandasnya lagi.

Baca juga: Isi Surat Perjanjian Pranikah yang Disiapkan Ayu Ting Ting dan Luna Maya

Baca juga: Sule Tak Permasalahkan Adzam Dekat dengan Pacar Baru Nathalie Holscher