BCL Pakai Legging Pamer Perut Langsing Buat yang Belum Paham

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Bunga Citra Lestari atau BCL akhirnya pamer perut langsing.

Diketahui, belakangan ramai dibicarakan jika BCL atau Bunga Citra Lestari diisukan hamil tiga bulan.

BCL, sapaan akrab Bunga Citra Lestari lalu menunjukkan perutnya pada netizen lewat unggahan di akun TikToknya.

Hal tersebut dilakukan BCL sebagai bentuk bantahan dirinya sedang hamil.

"Buat yang belum paham," tulis BCL di bagian keterangan, dikutip Senin (14/11/2022).

Pada video tersebut, BCL mengenakan sport bra hitam yang dipadukan dengan legging berwarna senada.

Baca juga: Mimpi Dililit Ular, Ibu di Bandar Lampung Temukan Anaknya Meninggal di Parit

Baca juga: Elvy Sukaesih Ungkap Detik-Detik Ridho Rhoma Nikahi Wanita Keturunan Turki

BCL yang berada di ruang fitnes itu berdiri menyamping dekat sebuah cermin.

Dia mengatakan bahwa tudingan hamil yang beredar tersebut muncul karena postur tubuhnya.

"It's all about the posture and the angle," katanya.

Kemudian untuk membuktikan ucapannya, BCL mulai memperlihatkan postur tubuhnya yang membuatnya dikabarkan hamil anak kedua.

Matanya melihat ke cermin lalu dia mulai menekuk tangan serta mengepalkannya di depan wajah.

Namun saat itu, dia berdiri dengan postur tubuh yang tidak terlalu tegak.

Alhasil, BCL pun langsung terlihat memiliki perut buncit.

Selanjutnya, dia mengubah posisi tangannya agar lebih sejajar.