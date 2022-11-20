Drakor Terbaru

Profil Kim Ga Eun, Pemain Drama Korea Terbaru Under The Queen's Umbrella

Berikut profil Kim Ga Eun pemain drama Korea terbaru Under The Queen's Umbrella (2022) yang tayang di Netflix. Drakornya dibintangi Kim Hye Soo.

Penulis: Virginia Swastika | Editor: Kiki Novilia
zoom-inlihat foto Profil Kim Ga Eun, Pemain Drama Korea Terbaru Under The Queen's Umbrella
Instagram/@ggani8918
Foto ilustrasi Kim Ga Eun. Berikut profil Kim Ga Eun pemain drama Korea terbaru Under The Queens Umbrella (2022) bersama Kim Hye Soo. 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak profil Kim Ga Eun pemain drama Korea terbaru Under The Queens Umbrella (2022) bersama Kim Hye Soo.

Melalui profil Kim Ga Eun pemain drama Korea terbaru Under The Queens Umbrella, penonton bisa lebih mengenalnya.

Berdasarkan dari profil Kim Ga Eun pemain drama Korea terbaru Under The Queens Umbrella, dia merupakan seorang artis ternama. 

Lahir pada 8 Januari 1989, dia kini berusia 33 tahun.

Kim Ga Eun memiliki tinggi badan sekitar 164 cm.

Tertarik untuk berkarier di dunia hiburan, Kim memutuskan untuk terjun ke dunia hiburan.

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Ia pun debut pada 2009 silam melalui serial televisi berujudul Style.

Di sana, Kim Ga Eun beradu akting dengan aktris terkenal Kim Hye Soo.

Setahun kemudian, dia mendapatkan penawaran untuk membintangi drakor lain.

Di antaranya, drakor Giant (2010) dan Dr. Champ (2010).

Tak berhenti sampai di sana, Kim Ga Eun juga mendapatkan kesempatan untuk kembali mengasah kemampuan beraktingnya.

Apalagi dalam serial tersebut, dia dapat beradu akting dengan artis-artis ternama.

Beberapa judul drakor yang pernah dibintanginya,  Jang Ok Jung (2013), I Hear Your Voice (2013), Inspiring Generation (2014), I Order You (2015), Reunited World (2017), Because This Is My First Life (2017).

Ada pula drakor I Picked Up a Star on the Road (2018), The Light in Your Eyes (2019), The Wind Blows (2019), On The Verge Of Insanity (2020), Kiss Sixth Sense (2022), hingga drama Korea terbaru Under The Queen's Umbrella (2022).

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Sumber: Tribun Lampung
Tags
drama Korea
The Queens Umbrella
Kim Hye Soo

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