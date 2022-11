Pemain Kunci Timnas Belanda Piala Dunia 2022, Virgil van Dijk Bek Tangguh Liverpool

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Pemain kunci Timnas Belanda di Piala Dunia 2022, Virgil van Dijk merupakan kapten sekaligus bek andalan Liverpool.

Diantara daftar 26 nama, pemain kunci Timnas Belanda di Piala Dunia 2022 Virgil van Dijk menjadi salah satu pemain yang akan menempatkan di lini pertahanan.

Pelatih Louis van Gaal, mencatut nama pemain kunci Timnas Belanda di Piala Dunia 2022, Virgil van Dijk ditunjuk untuk melawan Senegal malam ini.

Pemain Liverpool Virgil van Dijk memiliki prestasi yang tak diragukan lagi.

Ia pun telah membuat lebih dari 150 penampilan bersama dengan The Reds.

Pemain dengan nomor punggung 4 ini juga mendapatkan berbagai penghargaan individu.

Karirnya dibilang memuncak ke dalam level yang lebih tinggi.

Pada musim 2018/2019, ia menjadi bek pertama dalam sejarah yang meraih piala UEFA Best Player in Europe alias dia menjadi bek terbaik di Eropa.

Di tahun yang sama, Virgil van Dijk juga dinobatkan sebagai Defender of the Year dan Player of the Year.

Memang pada musim 2018/2019 menjadi tahun terbaik bagi Virgil van Dijk.

Bagaimana tidak, ia kembali mengangkat takhta Liverpool pada ajang Liga Champions.

Pada saat itu ia menjadi bek inti menghadapi Tottenham Hotspur dengan berakhir kemenangan 2-0.

Tak hanya itu, Liverpool sukses raih FIFA Club World Cup di tahun tersebut.

Berkat sederet penghargaan yang ia terima ia dianggap sebagai salah satu bek terbaik di dunia.