Sinopsis Drama Korea Terbaru King of Four Pillars of Destiny, Dibintangi Seo Ji Hoon

Foto ilustrasi, pemeran drakor. Berikut sinopsis drama Korea terbaru berjudul King of Four Pillars of Destiny dibintangi oleh Seo Ji Hoon.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru berjudul King of Four Pillars of Destiny yang mendapuk Seo Ji Hoon menjadi pemeran utama.

Banyak yang tengah mencari sinopsis drama Korea terbaru King of Four Pillar of Destiny yang akan tayang pada 2023 mendatang.

Di tahun depan akan tayang drakor yang menjanjikan, sinopsis drama Korea terbaru King of Four Pillars of Destiny wajib untuk disimak.

Seo Ji Hoon akan kembali memerankan drama setelah drakor terkininya sedang tayang yaitu Revenge of Others.

Pada drakor terbaru King of Four Pillars of Destiny, Seo Ji Hoon akan memerankan sebagai Geum Tae Young.

Drakor ini bergenre misteri dan thriller.

Baca juga: 11 Rating Drama Korea Terbaru November 2022, Drakor Summer Strike Perdana Tayang

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Cheongdam International High School, Drakor Yeri Red Velvet

Drakor milik Seo Ji Hoon ini digarap oleh sutradara Park Sun Jae.

Naskah aslinya ditulis langsung oleh Summaeulkimssi (web novel), Lee Sun-Joo dan Park Sun-Jae.

Drama ini merupakan drama adaptasi novel.

Agar tak penasaran, mari simak sinopsis King of Four Pillars of Destiny berikut ini.

Melansir dari Soompi, pada 21 November, agensi Seo Ji Hoon, Management KOO berbagi bahwa aktor tersebut telah dikonfirmasi untuk peran utama dalam drama baru “King of Four Pillars of Destiny.”

Berdasarkan novel web populer, "King of Four Pillars of Destiny" adalah sebuah drama misteri fantasi yang menceritakan kisah seorang peramal.

Peramal tersebut mencoba untuk memprediksi nasib klien dan mengubah nasib itu melalui metode meramal Asia Timur yang mendapatkan popularitas seluruh dunia.

Sebagai drama misteri peramal pertama di dunia, karakter dan peristiwa baru yang tidak terlihat di novel web asli "I Became a Genius Fortune Teller" (judul literal) akan muncul.