Sinopsis Drama Korea Terbaru King of Saju yang Dibintangi Seo Ji Hoon

Pada 21 November, agensi Seo Ji Hoon, Management KOO berbagi bahwa aktor tersebut telah dikonfirmasi untuk peran utama dalam drama baru “King of Saju.”

Lantas seperti apa alur cerita dari drama bergenre misteri fantasi ini? Simak sinopsisnya di bawah ini.

Sinopsis King of Saju

Drama King of Saju diadaptasi dari novel web populer.

Ini adalah sebuah drama misteri fantasi yang menceritakan kisah seorang peramal yang mencoba untuk memprediksi nasib klien.

Adapun cara mengubah nasib itu melalui metode meramal Asia Timur yang mendapatkan popularitas seluruh dunia.

Belum diceritakan secara detail konflik apa yang bakal diusung drama satu ini lewat seorang peramal terkenal.

Namun, dengan latar belakang metode ramalan kuno itu, kita bisa berekspektasi dengan alur cerita tak terduga dari kepercayaan yang dianut.

Drama King of Saju, diangkat dari cerita web novel berjudul I Became a Genius Fortune Teller.

Dari novelnya tersebut, kemungkinan besar dramanya tidak cuma menyajikan misteri tapi juga alur cerita yang menghibur.

Seo Ji Hoon akan berperan sebagai peramal jenius Geum Tae Young dan berubah menjadi karakter yang benar-benar baru yang belum pernah dia lakukan sebelumnya.

