15 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Romantis Dibintangi Jung Kyung Ho

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rekomendasi drama Korea terbaru bergenre romantis yang dibintangi oleh Jung Kyung Ho.

Daftar rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Jung Kyung Ho memudahkan penggemar menonton drakornya.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang menampilkan aktor Jung Kyung Ho biasanya mencetak rating tinggi.

Diketahui Jung Kyung Ho akan membintangi drakor terbaru Crash Curse In Romance.

Mengusung genre romantis dan kehidupan, drakornya bakal tayang pada Januari 2023.

Secara singkat, drama ini menceritakan tentang kehidupan atlet dan kehidupan instruktur populer di bidang swasta.

Drakor ini digarap oleh sutradara Yoo Je Won, sementara naskah aslinya digarap Yang Hee Seung.

Selain drakor Crash Curse In Romance, berikut drakor romantis yang dibintangi Jung Kyung Ho.

1. Hospital Playlist 2 (2021).

2. Hospital Playlist (2020).

3. Crash Landing on You (2019).

4. When the Devil Calls Your Name (2019).

5. Mama Fairy and the Woodcutter (2018).

6. Life on Mars (2018).

