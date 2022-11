Promo Crazy Deal 7 di KFC Lampung, Beli 7 Potong Ayam Rp 90 Ribu

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - KFC Lampung memiliki promo menarik, yang sayang kalau sampai dilewatkan.

Shift Leader KFC Kedaton Putu Anando Rudolf mengatakan, promo ini diantaranya Crazy Deal 7, yakni beli tujuh potong ayam harganya Rp 90 ribu, belum termasuk pajak.

"Tujuh ayam di promo Crazy Deal itu terdiri dari empat potongan besar dan tiga potongan kecil," kata Nando," Sabtu 26 November 2022.

Promo Crazy Deal berlaku setiap kamis, serta berlaku untuk pembelian langsung, take away, drive thru, dan melalui ojek online.

Promo lainnya adalah Value Serbu yakni beli lima ayam, tiga nasi, dan tiga mocha float Rp 120 ribu, belum termasuk pajak.

Lima ayam dalam promo Value Serbu itu terdiri dari tiga ayam potongan besar dan dua ayam potongan kecil.

Promo Value Serbu berlaku setiap senin-rabu hingga 28 Desember 2022, serta berlaku untuk pembelian langsung, take away, drive thru, dan melalui ojek online.

Ada juga promo Combo Boom yang berlaku senin-jumat hingga 30 November 2022, serta berlaku pembelian langsung dan take away

Di promo Combo Boom ada Boom 1 berisi satu ayam dan satu nasi, serta Boom 2 berisi satu crispy burger dan satu starfruit float, yang masing-masing harganya Rp 20 ribu, belum termasuk pajak

Promo Combo Donut Berdua yang berlaku 1 Desember 2022-28 Februari 2023, serta berlaku pembelian langsung, take away, drive thru, dan melalui ojek online

Di promo ini dua es kopi susu dan dua donat Rp 45 ribu, dua krusher double chocolate dan dua donat Rp 40 ribu, dua ice americano dan dua donat Rp 47 ribu, serta dua ice lemon tea dan dua donat Rp 38 ribu.

Selanjutnya ada promo yang hanya berlaku di drive thru, berlaku senin-jumat hingga 16 desember 2022.

Dalam promo ini beli lima ayam dan tiga nasi Rp 92 ribu, belum termasuk pajak.

Lima ayam terdiri dari dua potongan besar dan dua potongan kecil.