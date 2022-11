Happy Asmara Berharap Dipersatukan Lagi dengan Denny Caknan, Bila Berjodoh

Tribunlampung.co.id - Happy Asmara berharap dipersatukan lagi dengan Denny Caknan bila memang dirinya berjodoh.

Denny Caknan dan Happy Asmara putus setelah tiga tahun sebagai pasangan kekasih.

Namun Happy Asmara mengaku masih mempunyai rasa sayang kepada Denny Caknan.

Bahkan Happy Asmara memastikan perasaannya kepada Denny Caknan tidak akan pernah hilang.

Happy Asmara pun mengenang masa yang tidak terlupakan dengan Denny Caknan.

Happy Asmara mengaku Denny Caknan pernah cemburu hingga unfollow Instagram-nya saat masih berpacaran.

Setelah kembali putus dari Denny Caknan, Happy Asmara mengaku masih memulihkan hatinya.

Dikutip dari YouTube Melaney Ricardo Sabtu (26/11/2022), Happy Asmara memberikan keterangan.

"Sekarang kamu sudah healing belum dari putusnya kamu sama Denny?" tanya Melaney Ricardo.

"Belum," jawab Happy Asmara.

"Berarti kamu masih recovery, trying to heal your heart?" tanya Melaney Ricardo lagi.

"Masih," sahut Happy Asmara sambil mengangguk.

Dalam kesempatan tersebut, Happy Asmara menceritakan momen Denny Caknan yang pernah meng-unfollow Instagram-nya.

"Kamu bener unfollow atau block Instagramnya dia?" tanya Melaney Ricardo penasaran.