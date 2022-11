Happy Asmara Masih Sayang Denny Caknan meski Telah Resmi Putus

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Penyanyi Happy Asmara mengaku masih sayang dengan penyanyi Denny Caknan meski telah resmi putus.

Hal tersebut disampaikan Happy Asmara saat tampil di kanal YouTube Melaney Ricardo.

Selain itu, Happy Asmara juga mengaku Denny Caknan pernah cemburu hingga unfollow Instagram-nya saat masih berpacaran.

Setelah kembali putus dari Denny Caknan, Happy Asmara mengaku masih memulihkan hatinya.

"Sekarang kamu sudah healing belum dari putusnya kamu sama Denny?" tanya Melaney Ricardo.

Baca juga: Fariz Diam-diam Siapkan Cincin Lamaran, Nathalie Holscher Tersipu Malu

Baca juga: Rayyanza Ultah Pertama, Banjir Ucapan Selamat dari Para Artis

"Belum," jawab Happy Asmara.

"Berarti kamu masih recovery, trying to heal your heart?" tanya Melaney Ricardo lagi.

"Masih," sahut Happy Asmara sambil mengangguk.

Dalam kesempatan tersebut, Happy Asmara menceritakan momen Denny Caknan yang pernah meng-unfollow Instagram-nya.

"Kamu bener unfollow atau block Instagramnya dia?" tanya Melaney Ricardo penasaran.

Happy Asmara mengaku bahwa saat itu Denny Caknan merasa cemburu dengannya dan memarahinya.

Kemudian, Denny juga block Instagram Happy Asmara.

"Itu lama, itu pas bertengkar, itu Mas Denny dulu, itu udah tahun kemarin waktu bulan Desember."

"Saat itu Mas Denny cemburu sama aku terus dia tuh marah-marah."

Baca juga: Gisel Pamer Tubuh Berkeringat, Unggahannya Banjir Komentar Menggoda

Baca juga: Gracia Indri Ungkap Perlakuan Keluarga Suaminya di Belanda setelah Melahirkan