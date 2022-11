Profil Moon Ye Won, Pemain Drama Korea Terbaru Love is for Suckers

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Membintangi drama Korea terbaru Love is for Suckers, berikut profil Moon Ye Won.

Lewat profil Moon Ye Won, pencinta drama Korea terbaru akan semakin mengenal sosoknya lebih dalam serta kiprahnya di dunia hiburan.

Berdasarkan profil Moon Ye Won, dia merupakan seorang aktris serta model asal Korea Selatan.

Lahir pada 10 September 1991, dia tercatat kini berusia 31 tahun.

Selama berkarya di industry hiburan, Moon Ye Won memulai kariernya dari bawah.

Dia meniti karier akting dengan muncul sebagai pemeran pendukung di sejumlah film serta drama Korea terbaru produksi Negeri Ginseng.

Sebagai pendatang baru, Moon Ye Won memperlihatkan aktingnya secara perdana di layer kaca sejak 2018 silam.

Saat itu, dia berkesempatan untuk membintangi serial yang berjudul Children of Nobody.

Bukan hanya itu, Moon Ye Won juga mendapatkan peran di film layer lebar berjudul Gonjiam: Haunted Asylum dan Illang: The Wolf Brigade.

Selanjutnya, tawaran berakting kembali dating padanya melalui drama Korea terbaru Legal High yang tayang pada 2019 serta drakor Hyena pada 2020 lalu.

Sementara pada tahun 2021, Moon Ye Won muncul di serial Happiness dan One Ordinary Day.

Kini dia kembali memperlihatkan kepiawannya sebagai seorang aktris melalui dua drama Korea terbaru yang tayang pada 2022, yakni Three Bold Siblings dan Love is for Suckers.

Di drakor terbaru Love is for Suckers, Moon Ye Won memerankan tokoh Ahn So Yeon.

Pada serial ENA tersebut, dia beradu peran dengan Lee Da Hee.

