Momen Arsy Hermansyah Diajak Song Joong Ki ke Atas Panggung Bikin Ashanty Iri

Tribunlampung.co.id - Arsy Hermansyah merasa beruntung diajak naik ke panggung oleh aktor Korea Selatan, Song Joong Ki.

Keberuntungan Arsy Hermansyah mendapat kesempatan dari Song Joong Ki membuat Ashanty merasa iri.

Sebab Ashanty tidak dapat ikut mengantar Arsy Hermansyah ke panggung bersama-sama dengan Song Joong Ki.

Alhasil Ahanty hanya dapat mengabadikan momen Arsy Hermansyah berada di panggung bersama Song Joong Ki.

Aktor Korea Selatan, Song Joong Ki tengah berkunjung ke Indonesia untuk melakukan jumpa fans.

Dari sekian banyaknya fans yang hadir, putri dari Ashanty, Arsy Hermansyah mendapatkan kesempatan untuk naik panggung.

Dalam momen tersebut, Arsy Hermansyah naik ke atas panggung untuk melakukan foto bersama dengan aktor Song Joong Ki.

Momen Arsy Hermansyah naik ke atas panggung tersebut diunggah oleh Ashanty di akun Instagramnya.

Dipandu oleh Boy William, Song Joong Ki datang untuk melakukan jumpa fans di Jakarta.

Aktor Song Joong Ki hadir di sebuah acara yang diadakan oleh sebuah brand kecantikan di Indonesia.

Pada acara tersebut, Song Joong Ki melihat keberadaan Arsy yang tengah duduk di bangku tamu undangan.

Beberapa saat kemudian, Arsy diminta oleh Song Joong Ki untuk maju ke atas panggung.

"Please come here (Datanglah kemari)," ucap Song Joong-ki lewat video yang diunggah di Instagram @ashanty_ash pada Sabtu (26/11/2022).

Hal itu pun tentu membuat banyak orang merasa kaget.