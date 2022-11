Seminggu Menikah, Fanny Margaretha Melahirkan Anak Vincent Raditya

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Kabar bahagia datang dari pasangan Vincent Raditya dan Fanny Margaretha.

Vincent Raditya dan Fanny Margaretha dikaruniai momongan berjenis kelamin perempuan, Minggu (27/11/2022).

Vincent Raditya dan Fanny Margaretha lalu memberi nama sang bayi, Avelina Raditya.

Kabar Fanny Margaretha cukup mengejutkan. Pasalnya, Vincent Raditya dan Fanny Margaretha baru seminggu menikah.

Pemberkatan Vincent Raditya dan Fanny Margaretha digelar pada Sabtu (19/11/2022) secara sederhana.

Vincent Raditya atau yang akrab disapa Captain Vincent Raditya sempat membagikan foto pasca sang istri melahirkan.

Vincent terlihat lihai mengendong putri kecilnya.

Sementara Fanny masih berada di atas ranjang rumah sakit.

Melalui keterangan caption, Vincent menuliskan keterangan yang cukup menohok untuk para pengikutnya.

Ia menegaskan ini adalah hidupnya, sehingga Vincent membebaskan orang yang ingin menghujatnya.

"Biar puas yaa sekalian. Ini adalah hidup dan keluarga saya “saat ini”,

suka atau tidak keluarga inilah masa depan saya.

Feel free to judge anything, this is my life and my future," tulisnya.

Tak lupa di akhir, Vincent turut memberikan infomasi singkat atas kelahiran putrinya.

