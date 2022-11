Rating Drama Korea Terbaru Akhir November, Three Bold Siblings Tetap Teratas

Foto ilustrasi, Lee Ha Na di drakor terbaru Three Bold Siblings. Simak berikut ini adalah rating drama Korea terbaru memasuki akhir November 2022, ada drakor terbaru Three Bold Siblings yang tetap di peringkat atas.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak berikut ini adalah rating drama Korea terbaru memasuki akhir November 2022, ada drakor terbaru Three Bold Siblings yang tetap menduduki peringat teratas.

Padahal, dua drama Korea terbaru lainnya, Under The Queen's Umbrella dan Reborn Rich, mencatat rekor baru di penayangan terakhirnya, namun belum bisa mengalahkan rating Three Bold Siblings.

Bahkan, melihat perolehan rating drama Korea terbaru Three Bold Siblings, masih menjadi tayangan drakor yang paling banyak ditonton selama hari Sabtu.

Sebagaimana diketahui rating drama Korea terbaru November 2022 kerap dijadikan standar keberhasilan suatu tayangan drakor.

Terlebih, rating drama Korea terbaru November 2022 juga bisa menentukan bayaran iklan.

Akibatnya kini banyak drakor terbaru, tak terkecuali Under The Queen's Umbrella saling berebut posisi teratas setiap minggunya.

Dilansir dari Soompi, berikut daftar rating Korea terbaru selengkapnya.

1. Under The Queen's Umbrella (2022)

Drama Korea terbaru Under The Queen's Umbrella mencetak rekor personal baru pada episode terbarunya.

Diketahui episode 14 dari serial yang dibintangi Kim Hye Soo itu berhasil meraih peringkat rata-rata nasional sebesar 14,1 persen.

Sementara pada episode 13, drakor terbaru Netflix itu berada di angka 12,9 persen.

Sejak awal, tayangan drakor ini memang terbilang pesat untuk urusan perolehan rating.

Terbukti, Under The Queen's Umbrella kerap mengalami peningkatan dan tembus rating dua digit.

Adapun tayangan bergenre drama sejarah ini bercerita tentang kisah seorang ratu yang berusaha mendidik dan menyiapkan kelima putranya yang hobi buat onar menjadi Putra Mahkota kerajaan di masa Dinasti Joseon.