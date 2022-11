Rekomendasi Drama Korea Genre Romantis, Ada Kim So Hyun Sebagai Bintang

Foto ilustrasi, Kim So Hyun. Simak berikut ini adalah rekomendari drama Korea terbaru bergenre romantis dengan Kim So Hyun yang bertindak sebagai bintang utamanya.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak berikut ini adalah rekomendari drama Korea terbaru bergenre romantis dengan Kim So Hyun yang bertindak sebagai bintang utamanya.

Satu di antara drama Korea terbaru yang dibintangi Kim So Hyun tersebut yakni berjudul Useless Lies dan Is It a Coincidence?.

Sebelumnya, Kim So Hyun telah bermain di drama Korea terbaru berjudul River Where The Moon Rises yang tayang di tahun 2021.

Berikut ini, rekomendasi drama Korea terbaru romantis dibintangi oleh aktris Kim So Hyun.

Beberapa rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Kim So Hyun memudahkan penggemar menonton drakornya.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang menampilkan Kim So Hyun biasanya mencetak rating tinggi.

Di tahun depan Kim So Hyun memainkan dua drama Korea terbaru berjudul Useless Lies dan Is It a Coincidence?.

Kim So Hyun muncul kembali setelah drakor terakhirnya yaitu River Where The Moon Rises di tahun 2021.

Kim So Hyun akan beradu akting dengan Minhyun pada drakor Useless Lies.

Sedangkan pada drakor Is It a Coincedence ia akan beradu akting dengan Chae Jong Hyeop.

Selain kedua drakor tersebut, simak drakor romantis yang dibintangi Kim So Hyun.

1. River Where The Moon Rises (2021).

2. Love Alarm Season 2 (2021).

3. The Tale of Nokdu (2019).