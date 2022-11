Vincent Raditya Puas dengan Hidupnya, Mantan Istrinya, ‘Ntar Tunggu’

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Vincent Raditya sedang bahagia karena istri ketiganya Fanny Margaretha baru saja melahirkan anak pertamanya.

Padahal pasangan Vincent Raditya dan Fanny Margaretha baru saja sepekan menikah.

Lantas tiba-tiba Vincent Raditya mengunggah foto sedang menggendong bayi, di sampingnya Fanny Margaretha terbaring di tempat tidur rumah sakit.

Diketahui Fanny Margaretha menjadi istri ketiga yang menikah dengan pilot Vincent Raditya.

Uniknya, meski baru seminggu menikah, Fanny Margaretha dan Vincent Raditya langsung dikaruniai anak pertama.

Ia pun seolah siap menghadapi hujatan dari netizen yang dijelaskan pada keterangan foto terbarunya.

Baca juga: Vincent Raditya Panggil Istrinya Bocil, Si Mamah Muda Sepekan Menikah Kini Miliki Bayi

Baca juga: Nonton Piala Dunia 2022 di Qatar Langsung, Ternyata Raffi Ahmad Beli Tiket Termurah

"Biar puas ya sekalian. Ini adalah hidup dan keluarga saya "saat ini", suka atau tidak keluarga inilah masa depan saya."

"Feel free to judge anything, this is my life and my future," tulisnya pada Minggu (27/11/2022).

Vincent Raditya sebelumnya telah menikah dua kali.

Pertama, Vincent menikah dengan model bernama Vegen Acni.

Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua anak, yakni Vilove Christian dan Verrill Raditya.

Namun, Vincent dan Vegen bercerai pada tahun 2017 setelah keduanya menjalani rumah tangga selama 10 tahun lebih.

Vincent lalu menikah dengan Novita Condro pada 2017 lalu.

Bersama Novita, Vincent kembali dikaruniai dua orang anak, yakni Dexter Raditya dan Gracelyn Valerie.