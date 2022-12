Rekomendasi Drama Korea Terbaru yang Dibintangi Moon Sang Min

Foto ilustrasi, Moon Sang Min. Simak berikut ini adalah rekomendasi drama Korea terbaru, di mana Moon Sang Min yang menjadi bintang utama, termasuk ada drakor terbaru berjudul Under The Queen's Umbrella.

Alhasil, banyak penggemar yang berburu serial yang pernah dibintanginya untuk ditonton.

Bahkan, ada pula serial yang membuat namanya bersinar di dunia hiburan, di antaranya My Name.

Di sana, dia beradu akting dengan aktris cantik Han So Hee.

Namun kini, Moon Sang Min kembali memperlihatkan kepiawannya dalam berakting melalui drakor terbaru Under The Queen's Umbrella yang tayang di Netflix.

Pada serial tersebut, dia bermain sebagai Pangeran Agung Seongnam, anak kedua dari Ratu Im Hwa Ryeong (Kim Hye Soo).

Pangeran Agung Seongnam digambarkan memiliki karakter yang rebel, penyuka tantangan, dan sangat setia dengan keluarga.

Dia ingin menjadi Putra Mahkota hanya demi melindungi keluarganya.

Terlepas dari drakor terbarunya, lalu apa saja daftar judul serial yang pernah dibintangi oleh Moon Sang Min?