Profil Jung Hye Young yang Membintangi Drama Korea Terbaru Reborn Rich

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Aktris Jung Hye Young yang membintangi drama Korea terbaru Reborn Rich. Berikut profil Jung Hye Young.

Melalui profil Jung Hye Young, pencinta drakor terbaru Reborn Rich bisa melihat perjalanannya dalam meniti karier di dunia hiburan.

Berdasarkan profil Jung Hye Young, dia merupakan seroang artis peran asal Korea Selatan.

Dia lahir pada 14 Desember 1973 dan kini berusia 49 tahun.

Dilihat dari tanggal lahir, Jung Hye Young berzodiak Sagitarius.

Lulusan Seoul Institute of the Arts tersebut memiliki tinggi badan sekitar 163 cm dan golongan darah AB.

Jung Hye Young menikahi salah seorang member dari duo Jinusean, Sean Noh pada tahun 2004 silam.

Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai empat orang anak.

Selama berkarya di dunia hiburan, Jung Hye Young memulainya dari menjadi artis di bawah naungan YG Entertainment.

Hye Young tampil pertama kali di drama Korea terbaru Teacher pada tahun 1993 silam.

Meniti karier dari bawah, dia terus mencari kesempatan untuk dapat meningkatkan kemampuan beraktingnya.

Setelah debut melalui drakor Teacher, Jung Hye Young kembali tampil Goblin is Coming (1994) dan You Are So Nice (1995).

Dirinya terus berusaha tampil memuaskan hingga akhirnya nama Jung Hye Young dikenal sebagai seorang publik figur asal Negeri Ginseng.

Sejumlah drakor populer pernah diisi olehnya, antara lain, Swan Lake (2003), Lawyers (2005), 90 Days (2006), Playfull Kiss (2010), Gu Family Book (2013), dan lain-lain.